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Россиянам рассказали, что делать с накоплениями 

Майк Габриелян 30 минут назад
Купить биткоины: эксперт дал совет россиянам
Фото: ТАСС
Россиянам предложили купить биткоины и создать личную мультивалютную корзину из рублей, долларов, евро, иен и швейцарских франков.
Гендиректор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон заявил, что вопрос накоплений носит психологический характер. Если человеку комфортнее держать деньги в валюте, то так и следует поступить, передает «Инфест-Форсайт».
При этом накопления лучше не хранить в одной валюте. Можно создать мультивалютную корзину, как это делает Центробанк: 30% оставить в рублях на непредвиденные нужды, 25% хранить в долларах, 15–20% — в евро. Остальное можно перевести в швейцарские франки, японскую иену или купить золотые монеты.
Эксперт посоветовал не держать средства на вкладе — это сейчас невыгодно. По его словам, любителям риска можно открыть инвестиционный счет, попробовать себя в биржевой торговле или приобрести биткоины и другие цифровые валюты, значимость которых растет во всем мире.
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики выяснили, сколько россиян откладывают на «черный день».
Видео дня. ЦБ понизил курсы доллара и евро на пятницу
Комментарии 5
Рынки , Личный счет , Центральный банк России
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