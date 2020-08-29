Купить биткоины: эксперт дал совет россиянам

Россиянам предложили купить биткоины и создать личную мультивалютную корзину из рублей, долларов, евро, иен и швейцарских франков.

Гендиректор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон заявил, что вопрос накоплений носит психологический характер. Если человеку комфортнее держать деньги в валюте, то так и следует поступить, передает «Инфест-Форсайт».

При этом накопления лучше не хранить в одной валюте. Можно создать мультивалютную корзину, как это делает Центробанк : 30% оставить в рублях на непредвиденные нужды, 25% хранить в долларах, 15–20% — в евро. Остальное можно перевести в швейцарские франки, японскую иену или купить золотые монеты.

Эксперт посоветовал не держать средства на вкладе — это сейчас невыгодно. По его словам, любителям риска можно открыть инвестиционный счет, попробовать себя в биржевой торговле или приобрести биткоины и другие цифровые валюты, значимость которых растет во всем мире.