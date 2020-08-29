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Западные аналитики предрекли победный камбэк рубля 

Майк Габриелян 1 час назад
Запад предрек победный камбэк рубля
Фото: ТАСС
Зарубежные аналитики пообещали победный «камбэк» российскому рублю.

«Потерявший в цене рубль может скоро прийти в себя и вернуться на сцену» — примерно так можно перевести материал Bloomberg, посвященный будущему российской валюты.

Аналитики Citigroup и Sova Capital заявили, что рубль недооценен по отношению к мировым валютам. Кроме того, старые санкции против России не оправдывают себя, а риск введения новых находится под вопросом.
По этой причине рубль скоро подорожает на 6%. По их мнению, сейчас рост рубля сдерживается сезонными и искусственными факторами: на него влияет риск возможного вмешательства РФ в происходящее в Белоруссии и госпитализация оппозиционного блогера Алексея Навального.

«Сезонная слабость усугубляется геополитическими рисками, усилившейся обеспокоенностью из-за новых санкций против Кремля. Аналитики считают, что если эти опасения не оправдаются, курс рубля может вернуться к отметке 70 за доллар, где он находился в мае. Это означает рост примерно на 6% по сравнению с текущим уровнем», — сообщает издание.

Менеджер по финансам компании Shroder Investment Джеймс Баррино считает, что вмешательство России в белорусские дела маловероятно, а новые санкции не входят в повестку дня США в преддверии выборов президента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт рассказал, что делать с рублями. https://finance.rambler.ru/money/44745985/
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Рынки , Алексей Навальный , Bloomberg
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