Банки без валюты: рубль упадет еще сильнее? 

Российские банки в июле лишились валюты. Аналитики Райффайзенбанка пришли к выводу, что на 1 августа показатель запасов валютной ликвидности стал отрицательным. Дефицит валюты составил 0,2–0,3 млрд долларов, передаёт агентство «Прайм».

Причина в том, что банки выдали много валютных кредитов. Общее количество ссуд оценивается в 3,7 млрд долларов. Приток от клиентов составил всего 0,6 млрд В итоге образовался отток в размере 3,1 млрд долларов.

Усугубило ситуацию изъятие банками зарубежных средств. В июле они сняли 6,3 млрд долларов. Эти факторы привели к тому, что запас валютной ликвидности, по оценкам экспертам, уменьшился на 5 млрд долларов и стал отрицательным.

По мнению экспертов, ситуация может повлиять на дальнейшее ослабление рубля, но не станет критической для экономики России.

«Отрицательная валютная ликвидность — это временное явление. Исчерпание в банковской системе валютной ликвидности к концу лета иногда случается, это связано, в том числе, с периодом выплаты дивидендов», — заявил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он отметил, что ликвидность не указывает на кризис или девальвацию.

Банк России заявил, что общий объем валютной ликвидности в банковском секторе находится на приемлемом уровне, несмотря на снижение из-за сезонных факторов.