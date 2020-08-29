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Банки без валюты: рубль упадет еще сильнее? 

Майк Габриелян 27 минут назад
Банки без валюты: рубль упадет еще сильнее?
Фото: РИА Новости
Российские банки в июле лишились валюты. Аналитики Райффайзенбанка пришли к выводу, что на 1 августа показатель запасов валютной ликвидности стал отрицательным. Дефицит валюты составил 0,2–0,3 млрд долларов, передаёт агентство «Прайм».
Причина в том, что банки выдали много валютных кредитов. Общее количество ссуд оценивается в 3,7 млрд долларов. Приток от клиентов составил всего 0,6 млрд В итоге образовался отток в размере 3,1 млрд долларов.
Усугубило ситуацию изъятие банками зарубежных средств. В июле они сняли 6,3 млрд долларов. Эти факторы привели к тому, что запас валютной ликвидности, по оценкам экспертам, уменьшился на 5 млрд долларов и стал отрицательным.
По мнению экспертов, ситуация может повлиять на дальнейшее ослабление рубля, но не станет критической для экономики России.

«Отрицательная валютная ликвидность — это временное явление. Исчерпание в банковской системе валютной ликвидности к концу лета иногда случается, это связано, в том числе, с периодом выплаты дивидендов», — заявил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Он отметил, что ликвидность не указывает на кризис или девальвацию.
Банк России заявил, что общий объем валютной ликвидности в банковском секторе находится на приемлемом уровне, несмотря на снижение из-за сезонных факторов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что западные аналитики предрекли победный камбэк рубля.
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Комментарии 4
Рынки , Алексей Антонов , Райффайзенбанк Австрия , Центральный банк России
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