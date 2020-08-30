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Коста-Рика запросила финансовую помощь у МВФ 

Мир24 и ещё 2 43 минуты назад
Коста-Рика запросила финансовую помощь у МВФ
Фото: «Мир 24» / Светлана Родина
Власти Коста-Рики запросили у МВФ кредит на $1,75 миллиарда, сообщает ТАСС.
Сообщается, что центральноамериканская страна запросила кредит на три года для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. По оценкам экономистов, дефицит бюджета страны может составить 9% ВВП. В апреле МВФ уже выделял Коста-Рике срочную финансовую помощь в размере чуть более $500 млн По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавируса за время пандемии в Коста-Рике составляет около 38,5 тыс. человек, умерли 407 человек.
Ранее стало известно, что американские аналитики спрогнозировали рост курса рубля к доллару в 2020 году.
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Рынки , Экономика , Международный валютный фонд , ИТАР-ТАСС
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