Коста-Рика запросила финансовую помощь у МВФ 

Власти Коста-Рики запросили у МВФ кредит на $1,75 миллиарда, сообщает ТАСС.

Сообщается, что центральноамериканская страна запросила кредит на три года для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. По оценкам экономистов, дефицит бюджета страны может составить 9% ВВП. В апреле МВФ уже выделял Коста-Рике срочную финансовую помощь в размере чуть более $500 млн По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавируса за время пандемии в Коста-Рике составляет около 38,5 тыс. человек, умерли 407 человек.

Ранее стало известно, что американские аналитики спрогнозировали рост курса рубля к доллару в 2020 году.