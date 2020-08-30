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Американцы снова спасают курс рубля 

Свободная пресса 1 час назад
США спасают рубль
Фото: РИА Новости
На прошлой неделе курс рубля ослабевал до 76 за доллар, но к пятнице снова восстановился до 74. Как поясняет ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, «россиянин» переживает довольно непростой период. Внешнеполитические риски вновь мешают ему укрепляться, хотя для этого существуют все необходимые условия.
Эксперт напоминает, что председатель ФРС Джером Пауэлл озвучил в рамках виртуального симпозиума в Джексон-Хоул, что американский регулятор внёс изменения в свои действия и теперь будет ориентироваться на среднее значение инфляции, а не на конкретный уровень. То есть, Федрезерв будет воздерживаться от повышения ставки, позволив инфляции находиться выше 2% какое-то время. Также максимальная занятость при слабой инфляции не будет поводом для ужесточения. Всё это означает, что реальная доходность в долларе будет строго отрицательной продолжительное время.

«На этом фоне доллар продолжил слабеть на глобальном рынке и даже российский рубль предпринимает попытки усиления своих позиций. Кроме того, комбинация слабой валюты и роста доходностей по ОФЗ начинают возвращать спрос на российские долговые обязательства. Благодаря этому во второй половине прошедшей недели рубль смог стабилизироваться и даже немного отыграть потери», — комментирует новости курса доллара Андрей Кочетков.

В ближайшее время, по мнению экономиста, все эти тенденции сохранятся.

«Если не будет каких-то новых внешнеполитических негативных сюрпризов, то у рубля есть шанс продавить доллар ниже 74,0 рублей, а также вернуть евро под отметку 88,0 рублей», — дают прогноз курса доллара и евро в «Открытие Брокер».

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Комментарии 5
Рынки , Джером Пауэлл , Андрей Кочетков , ФРС
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