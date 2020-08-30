США спасают рубль

«На этом фоне доллар продолжил слабеть на глобальном рынке и даже российский рубль предпринимает попытки усиления своих позиций. Кроме того, комбинация слабой валюты и роста доходностей по ОФЗ начинают возвращать спрос на российские долговые обязательства. Благодаря этому во второй половине прошедшей недели рубль смог стабилизироваться и даже немного отыграть потери», — комментирует новости курса доллара Андрей Кочетков.