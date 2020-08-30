США спасают рубль 

На прошлой неделе рубль ослаб до 76 за доллар, но к пятнице восстановился до 74. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, заявил, что нацвалюте мешают укрепиться внешнеполитические риски. При этом для роста рубля сейчас существуют необходимые условия, пишет «Свободная пресса».
Эксперт напомнил, что ФРС теперь будет ориентироваться на среднее значение инфляции, а не на конкретный уровень. То есть, станет воздерживаться от повышения ставки, позволяя инфляции какое-то время находиться выше 2%. Это означает, что реальная доходность в долларе будет строго отрицательной в течение продолжительного времени.
«На этом фоне доллар продолжил слабеть на глобальном рынке и даже российский рубль предпринимает попытки усиления своих позиций. Кроме того, комбинация слабой валюты и роста доходностей по ОФЗ начинают возвращать спрос на российские долговые обязательства», — отметил Кочетков.
Благодаря новым тенденциям, в конце прошлой недели рубль смог стабилизироваться и немного отыграть потери. В ближайшее время тренд сохранится, если не последует новых негативных сюрпризов в мировой политике.
«У рубля есть шанс продавить доллар ниже 74,0 рублей, а также вернуть евро под отметку 88,0 рублей», — считают в «Открытие Брокер».
Ранее «Рамблер» сообщал, что западные аналитики предрекли победный камбэк рубля.