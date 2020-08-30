США спасают рубль 

«На этом фоне доллар продолжил слабеть на глобальном рынке и даже российский рубль предпринимает попытки усиления своих позиций. Кроме того, комбинация слабой валюты и роста доходностей по ОФЗ начинают возвращать спрос на российские долговые обязательства», — отметил Кочетков.