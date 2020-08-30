Евро готов к мощному прыжку

За последние месяцы евро укрепился более чем на 10%. Европейской валюте помогла быстрая и правильная реакция ЕС на пандемию COVID-19 и ослабевший доллар. Сейчас хеджевые фонды полагают, что после выборов в США евро совершит еще один мощный прыжок и поднимется до 1,25 доллара.

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Не случайно экономисты Mizuho International Plc назвали евро главной мировой валютой, пишет «Эксперт»

Сейчас евро превратился чуть ли не в самую безопасную валюту, считает Питер Чатвелл из Mizuho. Он может конкурировать с долларом, чтобы стать главной западной валютой для торговых операций.

При этом эксперты ждут президентских выборов в США, которые прояснят судьбу пары евро-доллар.

Победа Джо Байдена , собирающегося повысить налоги на богатых американцев и увеличить расходы правительства, может ослабить доллар. Важным фактором является и позиция ФРС – регулятор не будет возражать против более высокой инфляции.

В случае победы Дональда Трампа евро может замедлиться или вовсе остановиться.

Есть и те, кто уверен: доллар обречён катиться вниз при любых политических раскладах.

«Я считаю, что доллар пойдет вниз независимо от того, кто победит. У стран типа США огромные дефициты текущих счетов, которые требуют притоков капитала. США намерены растянуть этот период как можно дольше. Не исключено, что американские активы переоценены», - заявил аналитик Standard Bank Стивен Барроу.

Отдельные инвесторы ставят на то, что евро будет стоить в следующем году не 1,25, а 1,28 доллара. Это усиление на 8% по сравнению с нынешним курсом.

С другой стороны, согласно прогнозу MUFG, за евро в конце года будут давать 1,2 доллара, то есть всего на 1,5% больше, чем сейчас.