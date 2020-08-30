Рубль снова огорчит россиян 

«Я не уверен, что это долгий фактор. По мере того, как финансово-валютные рынки переварят все новости, курсы стабилизируются и евро несколько отступит. Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — заявил Масленников.