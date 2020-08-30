Падение или взлет: Что ждет рубль осенью?

Рубль будет стабилен осенью, однако, возможны колебания курса, связанные с выборами в США. Так считает экономист Никита Масленников, передаёт URA.RU.
По его мнению, ослабление нацвалюты во многом связано с геополитическими факторами: ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза.
«Я не уверен, что это долгий фактор. По мере того, как финансово-валютные рынки переварят все новости, курсы стабилизируются и евро несколько отступит. Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — заявил Масленников.
Он полагает, что до конца 2020 года возможны резкие колебания валюты, но они будут локальными. Это связано с выборами в США и возможным возобновлением санкционной риторики. Однако, рубль сохранит высокую волатильность и будет улучшать свои позиции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт определил сроки девальвации рубля.