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Эксперт рассказал, что будет с рублем в сентябре 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперт рассказал, что будет с рублем в сентябре
Фото: РИА Новости
Эксперт предрек падение рубля в сентябре, если сохранится геополитическая неопределенность. Доллар может колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро превысить 90 рублей. Если пертурбаций на мировой арене и санкций в отношении России не последует, доллар будет стоить около 72 рублей. Так полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер, передает РГ.
По словам Зельцера, скачок доллара и евро — это временное явление «из-за реакции инвесторов на вероятные недружественные шаги международных партнеров».
Эксперт считает, что рубль может отыграть потерянные в августе позиции.

«В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рубля за доллар США», — сказал он Зельцер.

Ранее «Рамблер» сообщал, что назван предел падения курса рубля в сентябре.
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Рынки , БКС Брокер
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