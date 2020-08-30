Эксперт рассказал, что будет с рублем в сентябре 

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Эксперт предрек падение рубля в сентябре, если сохранится геополитическая неопределенность. Доллар может колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро превысить 90 рублей. Если пертурбаций на мировой арене и санкций в отношении России не последует, доллар будет стоить около 72 рублей. Так полагает эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер » Михаил Зельцер, передает РГ

По словам Зельцера, скачок доллара и евро — это временное явление «из-за реакции инвесторов на вероятные недружественные шаги международных партнеров».

Эксперт считает, что рубль может отыграть потерянные в августе позиции.

«В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рубля за доллар США», — сказал он Зельцер.