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Цена на золото колеблется после ралли ранее 

Прайм 3 часа назад
Цена на золото колеблется после ралли ранее
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в понедельник утром не показывает единой динамики, при этом в пятницу золото подорожало более чем на 2% из-за удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1 доллар, до 1975,9 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель, напротив, снижался, а в пятницу вырос почти на 2,2%. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,69%, до 28,26 доллара за унцию.
Скачок стоимости золота в пятницу был связан с ослаблением курса доллара. Доллар к иене тогда подешевел на 1%. Иена укрепилась на новостях из Японии, когда премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил о своей отставке по состоянию здоровья. Доллар дешевел также к евро и основным мировым валютам в целом.
Рынки также обратили внимание на прошлой неделе на новости Федрезерва. Как заявил тогда глава регулятора Джером Пауэлл, Комитет по денежной политике ФРС скорректировал свою стратегию для достижения долгосрочной цели инфляции в среднем в 2%. Трейдеры восприняли новости как сигнал того, что ФРС сможет сохранять низкую ставку на протяжении длительного периода времени.
Ослабление доллара поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Поскольку динамика по доллару выглядит нисходящей, продолжение такого тренда может стать тем, что окажет новую поддержку восходящей динамике золота", — рассказал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родд (Kyle Rodda).

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Комментарии
Рынки , Синдзо Абэ , Джером Пауэлл , ФРС , Reuters
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