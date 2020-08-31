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Российские индексы повышаются в начале торгов

Банки.руиещё 7
1 час назад
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Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в плюсе, показывают данные Московской биржи.
Российские индексы растут в начале торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На 10:09 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,56% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 996,74 пункта. Индекс РТС повысился на 0,84% — до отметки 1 276,25.
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Рынки,Московская биржа,
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