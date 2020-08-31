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Экономист объяснил, почему низкий курс рубля сейчас выгоден России 

Аргументы Недели 2 часа назад
Сравнительно низкий курс рубля нужен, чтобы сбалансировать российский бюджет. Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев объяснил, почему низкий курс рубля сейчас выгоден России, — сообщает kp.ru.
Определены сроки девальвации рубля
Эксперт по экономике Игорь Николаев прокомментировал мнение аналитиков Bloomberg, которые считают, что рубль упал слишком низко. Аналитики Citigroup и Sova Capita считают, что надо ждать отката рубля к отметке в 70 рублей за доллар, как было в мае, учитывая рост цен на нефть с начала года на 30%.
Николаев подтвердил, что цены на нефть вернулись на неплохие позиции, а рубль падает.

"Это необычно. Но у нас никогда не было и такой низкой ключевой ставки — 4,25%. А снижение ключевой ставки делает менее выгодными рублевые гособлигации — зарубежные инвесторы из них уходят.

Кроме того, низкий рубль нужен, чтобы сбалансировать российский бюджет", — пояснил он и добавил:

"Экспорт энергоресурсов из-за пандемии упал. Нефтедолларов в бюджет поступает меньше. Как это компенсировать? Самый простой вариант — когда за доллар можно выручить больше рублей".

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Комментарии 4
Рынки , Видео , Экономика , Игорь Николаев , Bloomberg , Комсомольская правда
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