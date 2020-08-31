Эксперт по экономике Игорь Николаев прокомментировал мнение аналитиков Bloomberg, которые считают, что рубль упал слишком низко. Аналитики Citigroup и Sova Capita считают, что надо ждать отката рубля к отметке в 70 рублей за доллар, как было в мае, учитывая рост цен на нефть с начала года на 30%.