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В Германии заявили о беззащитности Европы перед санкциями США 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Стало известно о беззащитности Европы
Фото: РИА Новости
Европа остается незащищенной перед американскими санкциями, в том числе по проекту "Северный поток — 2" и вопросам, касающимся иранской ядерной программы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Европа остается незащищенной, в частности, перед американскими санкциями — будь то в рамках иранской ядерной программы или по проекту "Северный поток — 2", — сказал Маас, выступая в Париже перед послами Франции в странах Европы.

Он подчеркнул, что вопросы европейской энергетической, внешней, торговой политики должны определяться в Европе.

"Для этого также необходимо усилить евро как базовую валюту, платежные каналы — как INSTEX, и в конечном счете необходимо подумать о европейском банке, котировки в котором будут в евро", — отметил министр.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.
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Рынки , Компании , Экономика , Газпром , МИД , ЕС , Shell
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