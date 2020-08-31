Над рублем нависла тройная угроза

Риски для рубля останутся в ближайшей перспективе прежними — пандемия коронавируса, геополитика и ситуация с наращиванием госдолга, аукционы по которому проваливались почти весь август.

При том, что уменьшилась корреляция стоимости рубля и нефти, резко возросли риски новых, причём очень жёстких санкций на фоне белорусского конфликта и ситуации с Навальным. По сути, сейчас любой повод будет достаточным для США и Евросоюза , чтобы продолжить давление на Россию, а это может крайне негативно отразиться на национальной валюте.

Нужно помнить, что для дефицитного бюджета на данном этапе интересен максимально дешёвый рубль, а не крепкий, поскольку нефтегазовые доходы всё равно поступают в долларах и евро.

Как считает трейдер и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, при дальнейшем восстановлении нефти или хотя бы её стабильной стоимости и отсутствии резких колебаний на политической арене рубль может немного укрепиться до 70-73 за доллар и 84-87 за евро.

Маловероятно, что он укрепится сильнее. При негативном сценарии соотношение 80/100 относительно доллара и евро будет вполне реальным уже в сентябре.

Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Что касается сбережений населения, отмечает эксперт, то всегда лучше формировать корзину по принципу «40-30-30», где «40» — это рубли как та валюта, которой люди пользуются ежедневно. Ещё один вариант — исходить из того, что на каждую 1 тысячу рублей в «подушке» должны находиться по $10 и €10. И, несмотря на множество упущенных возможностей, сейчас можно очень аккуратно покупать валюту, если эта история не спекулятивная, а накопительная, долгосрочная, с горизонтом в несколько лет.

Новые рубежи нефти

Нефтяные цены на подъёме и преодолели важный технический уровень предыдущего летнего максимума — $46,25 за баррель марки Brent. Причины этого во многом за пределами чисто «нефтяных» факторов. Прежде всего, на финансовых рынках повысилась склонность к покупкам рисковых активов, к которым относится и сырьё. Это связано с неожиданными заявлениями американского Федрезерва на прошлой неделе об отказе от установления максимальных целей по инфляции при регулировании процентных ставок. Таким образом, ставки останутся низкими на длительное время, даже если инфляция существенно вырастет.

В данных условиях сохранения «дешёвых денег» выгодно вкладывать в производство и в спекуляции, это позитив и для нефти. Кроме того, её локально поддерживают ураганы в Мексиканском заливе, приостановившие добычу и переработку в данном районе. Однако такой фактор преходящий и, вероятно, будет терять своё значение на текущей неделе по мере снижения силы урагана, подчеркнул трейдер и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман

С другой стороны, рост цен ограничен медленным восстановлением спроса на нефть из-за последствий острой фазы пандемии. Международное энергетическое агентство и ОПЕК предполагают, что он не восстановится даже в 2021 году до уровня 2019-го

Марк Гойхман, трейдер и главный аналитик TeleTrade

Со стороны предложения, напротив, вероятно увеличение из-за достаточно высокой цены и повышения квот на добычу с августа странами-участницами соглашения ОПЕК++.

Поэтому, считает он, динамика котировок на текущей неделе может быть противоречивой. Диапазон возможных колебаний — $45,2−47 за баррель.

Золото меняет тренд

После знаменательного роста котировок золота в начале месяца, когда цена за тройскую унцию была выше $2 тысяч, данный тренд прекратился. И сейчас мы находимся в коррекции к общему движению. Это обусловлено тем, что, преодолев психологически важную отметку, многие, а главное, крупные инвесторы, стали фиксировать прибыль. Тем самым и была спровоцирована нынешняя ситуация.

Кира Лист, ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей»

И тут важно понять, что это только коррекция. Она ещё не закончилась и, возможно, будет желание шортить, но этого делать категорически нельзя, если мы говорим о среднесрочном движении. На краткосрочную перспективу — да, шортить можно. Вполне вероятно продолжение этой коррекции до отметки $1,8 тысячи за унцию.

Но если мы говорим об инвестировании, о долгосрочных движениях, то от продажи лучше отказаться. Правильнее было бы использовать эту коррекцию как возможность купить актив подешевле. Ведь основные факторы, обусловившие рост золота, никуда не делись. Ожидание второй волны коронавируса, неопределённость в мировой экономике, торговые войны. К этому добавились протестные движения, в общем ничего резко хорошего в ближайшей перспективе нас не ждёт, что хорошо для золота. Это известный актив-убежище, и многие инвесторы посчитают логичным приобрести его, вопрос только в цене. Добавим, что золото является универсальным, политически нейтральным инструментом, и его можно использовать для обхода санкций, ограничений и минимизации рисков.

Оптимальной ценой будет $1,8 тысячи за унцию, с этого момента можно искать точки входа на покупку. А пока, в более краткосрочной перспективе, следует ожидать продолжения коррекции и в текущем диапазоне искать точки входа в продажу. После преодоления отметки $1948 можно входить в продажу, но это станет больше спекулятивной сделкой, а не инвесторской. необходимо понимать это и внимательно следить за котировками.