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Глава ФРС спас рубль от обвала 

Инвест-Форсайт 11 часов назад
США спасли рубль от обвала
Фото: Reuters
Валютные трейдеры распродажами рубля отреагировали на сообщение, что Кремль оказывает режиму Лукашенко экономическую помощь (пока в виде реструктуризации кредита) и готов предоставить силовую поддержку. На пике распродаж рубль в паре с долларом менее копейки не дошел до отметки 76.
Однако ситуация начала улучшаться в среду, когда экспортеры усилили продажу валюты для расчетов с бюджетом по налогам, а Минфин сумел довольно успешно после двухнедельного перерыва разместить ОФЗ. Впрочем, обвального падения цен на ОФЗ, что нанесло бы еще больший урон рублю, не наблюдалось и в начале недели. Облигационные трейдеры говорят, что спрос нерезидентов на рублевые бонды Минфина РФ очень низок: цены по ним непривлекательны с точки зрения риск-доходность.
Рубль нашел неожиданную поддержку
Но наибольшую поддержку российской валюте оказал глава ФРС США Джером Пауэлл, дав прозрачно понять, что денежно-кредитная политика регулятора продолжит оставаться очень мягкой, что вызвало обрушение доллара на мировом рынке. Неделю пара евро-доллар завершила чуть выше отметки 1,19 и после небольшой коррекции вполне может продолжить движение в район 1,24.

«Комментарий Дж. Пауэлла подтвердил ослабление поддержки доллара, снизив к нему интерес в пользу европейских и азиатских валют. Для рубля и российских активов это создает позитивный момент — рубль отыграл часть потерь… Повышение аппетита к риску на фоне ослабления доллара может сформировать позитивный тренд в рубле, так и не состоявшийся в период налоговой недели, и лишь скорость затухания политического фактора позволит определить его длительность», — отмечают аналитики Росбанка.

Действительно, на этой неделе фактор налогового периода сойдет на нет, не смогла вырасти и нефть, а вот политические риски по-прежнему будут останавливать от покупки рублей.
Техническая картина также играет против рубля. Пара доллар-рубль закрыла прошлую неделю на сильной поддержке 74 и чуть ниже линии восходящего тренда по паре. Фундаментальных поводов для укрепления «россиянина» нет никаких. Возможно, в паре с долларом рубль будет получать поддержку от ослабления доллара к корзине мировых валют, но это не продлится долго: ранее мы выдели, что рубль индифферентно относился к динамике главной мировой валюты.
Наш базовый сценарий предусматривает, что пара рубль-доллар некоторое время будет консолидироваться при высокой волатильности вокруг отметки 75, после чего прокатится очередная волна ослабления рубля. При росте же политических опасений рубль продолжит падать без консолидации.
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Комментарии 8
Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , Росбанк , Минфин
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