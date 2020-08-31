Рубль нашел неожиданную поддержку

Рост цен на нефть и слабость доллара продолжают поддерживать курс рубля в понедельник, 31 августа. К середине торгового дня курс доллара остался на уровне 73,98, зато курс евро подрос на 24 копейки до 88,30.

«Нефть марки Brent слегка подорожала в пятницу и продолжает восхождение на торгах в понедельник, расположившись над уровнем 46 долларов за баррель и 200-дневной скользящей средней. Несмотря на бычий уклон, котировки пока не решаются на тестирование мартовских максимумов, отмеченных на прошлой неделе.

Отчасти цены растут за счет ослабления доллара, который понес особенно масштабные потери в паре с японской иеной на торгах в пятницу. Трейдеры бурно отреагировали на решение японского премьер-министра Синдзо Абэ уйти в отставку по состоянию здоровья. Также общее давление на американскую валюту оказывает голубиная риторика Федрезерва , который дал понять, что готов и далее стимулировать экономику, пострадавшую от кризиса коронавируса», — комментирует новости курса доллара директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Тем не менее, дальнейший рост рынков сдерживает политическая неопределенность. Кроме того, дальнейший подъем Brent под вопросом, поскольку ослабление урагана в Мексиканском заливе предполагает восстановление добычи в регионе. Правда, пока что котировки развивают подъем, даже несмотря на эти новости. Поэтому, по мнению экспертов, у рубля также есть шансы сохранить восходящий импульс или, по крайней мере, не скатиться с нынешних позиций.