Курс доллара: рублю пообещали осеннее укрепление 

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Эксперт «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что осенью курс доллара к рублю ослабнет и у российской валюты появятся шансы «немного прийти в себя».

В первую очередь, по мнению Бахтина, поддержкой для рубля станет возвращение спроса на облигации федерального займа. На аукционе Минфина , прошедшем 26 августа, спрос составил около 300 миллиардов рублей.

Другие факторы поддержки нацвалюты — стабилизация ситуации в Белоруссии и рост нефтяных цен.

По словам Бахтина, если экономики стран не будут расти слишком медленно, а вторая волна коронавируса не окажется слишком масштабной, нефть сможет подорожать до 47-48 долларов за бочку.

Бахтин упомянул прогноз Oxford Economics, согласно которому российская экономика к началу осени восстановится на 94-95 процента к докризисному уровню. Это в сочетании с низким госдолгом России также поддержит национальную валюту.

Бахтин считает, что в сентябре доллар будет стоить 73,5-76 рублей, а в октябре-ноябре — 72,5-75 рублей.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 31 августа курс доллара рос на 36,25 копейки, до 74,38 рубля. Евро подскочил сразу на 81,75 копейки, до 88,87 рубля.

Проверить текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».