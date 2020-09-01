Экономист назвал сроки девальвации рубля

Российский экономист Михаил Хазин считает, что жителям нашей страны нужно быть готовы к девальвации рубля, которая может случиться уже в ближайшее время.

По его оценке это произойдёт в сентябре-октябре текущего года. По мнению Хазина, действия финансового блока правительства привели к тому, что девальвация национальной валюты осталась, по сути, единственным способом повлиять на ситуацию, пишут Argumenti.ru.

Ранее аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский заявил, что девальвация нацвалюты представляется сейчас самым простым способом компенсировать дефицит бюджета.