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Биржи АТР закрылись в основном ростом на статистике из Китая 

Прайм 48 минут назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом на статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% — до 3410,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,67%, до 2310,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 25184,85 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,01%, до 2349,55 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,77% — до 5953,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,01%, до 23138,07 пункта.
Во вторник трейдеры отыгрывали порцию внутренних макроэкономических данных. В частности, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности в промышленности (PMI) Китая в августе вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, хотя ожидалось снижение показателя.

"В большинстве крупных экономик, за исключением Китая, производственная мощность заводов по-прежнему ниже, чем до пандемии. Зафиксированное недавно восстановление (экономики — ред.) в значительной степени связано с отложенным спросом после снятия ограничительных мер. В будущем такой спрос сократится", — прокомментировал агентству Рейтер главный экономист BNP Paribas Рютаро Коно (Ryutaro Kono).

Статистика из Южной Кореи оказалась лучше прогнозов. По официальным данным, ВВП страны во втором квартале сократился в годовом выражении на 2,7%, а в квартальном — на 3,2%, хотя аналитики ждали снижения на 2,9% и 3,3% соответственно.
В то же время без оптимизма была воспринята статистика из Австралии, где индекс PMI в производственном секторе в августе опустился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, хотя прогноз составлял 53,9 пункта.
Инвесторы также обратили внимание на решение центробанка Австралии, который сохранил базовую ставку на уровне 0,25%, что совпало с прогнозами. Ставка находится на этой отметке с марта текущего года.
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Комментарии
Рынки , Центральный банк России , Reuters
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