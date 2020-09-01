Израиль ранее не покупал сырье у арабских стран Персидского залива из-за санкционных ограничений, однако после нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами ситуация может измениться, пишет турецкое агентство «Анадолу».

Потребность Израиля в нефти оценивается в 236,25 тысячи баррелей в сутки, при этом сама страна производит лишь 5,98 тысячи баррелей. Она импортирует 92 процента потребляемой нефти, в основном поставки идут из России и Азербайджана.

ОАЭ, которая является четвертой страной ОПЕК по объемам добычи сырья, хочет получить доступ к рынку Израиля. Расходы последнего на импорт нефти могут снизиться, поскольку Эмираты расположены ближе всего в Израилю. Кроме того, поставки из ОАЭ нацелены на обеспечение энергетической безопасности Израиля (например, импорт из Курдского автономного района Ирака связан с трудностями, поскольку идет через Турцию, а между Анкарой и Тель-Авивом есть политические разногласия).

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) будет получать большие доходы от израильского рынка, уверены эксперты. Соглашение о нормализации отношений связано также с интересом ОАЭ к проекту Восточно-средиземноморского трубопровода, говорят аналитики.

Газопровод будет снабжать Европу природным газом. Его строительство оценивается в шесть миллиардов евро, запуск планируется в 2025 году.

В августе стало известно, что Белоруссия получит нефть из Азербайджана взамен российскому сырью. Страна также закупила очередную партию нефти у США. Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков нефти после конфликта с Россией из-за цен в конце 2019 года.