Резкая девальвация: чем опасен обвал рубля 

Резкая девальвация российской валюты может спровоцировать банковский кризис, заявил изданию «Федерал-Пресс» доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов . Кроме того, по его словам, обвал рубля разгонит инфляцию.

Экономист констатировал, что у ослабления рубля много «серьезных сторонников», однако слишком резкой девальвации, по его мнению, допускать нельзя.

Во-первых, изменения курсов валют вызовет «валютную панику», и россияне бросятся забирать сбережения из банков, что с большой долей вероятности приведет к банковскому кризису. Во-вторых, падение рубля вызовет разгон инфляции, поскольку треть потребительской корзины рядового россиянина состоит из импортных товаров.

«Сбережения, которые откладываются надолго (более чем на пару лет) — имеет смысл хранить в так называемой твердой валюте (доллары или евро)», — посоветовал Хестанов.