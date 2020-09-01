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Резкая девальвация: чем опасен обвал рубля 

Павел Тиунов 2 часа назад
Резкая девальвация российской валюты может спровоцировать банковский кризис, заявил изданию «Федерал-Пресс» доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Кроме того, по его словам, обвал рубля разгонит инфляцию.
"Девальвацию запустили": россияне стали жертвой
Экономист констатировал, что у ослабления рубля много «серьезных сторонников», однако слишком резкой девальвации, по его мнению, допускать нельзя.
Во-первых, изменения курсов валют вызовет «валютную панику», и россияне бросятся забирать сбережения из банков, что с большой долей вероятности приведет к банковскому кризису. Во-вторых, падение рубля вызовет разгон инфляции, поскольку треть потребительской корзины рядового россиянина состоит из импортных товаров.

«Сбережения, которые откладываются надолго (более чем на пару лет) — имеет смысл хранить в так называемой твердой валюте (доллары или евро)», — посоветовал Хестанов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Сергей Глазьев заявил, что причин для девальвации в настоящее время в России нет. При этом он подчеркнул, что рубль будет являться стабильной валютой, если Центробанк РФ будет выполнять свою «конституционную обязанность». Текущая политика «плавающего курса», которой придерживается ЦБ, по словам экономиста, неизбежно приведет к обесцениванию российского рубля.
Комментарии 10
Рынки , Видео , Сергей Хестанов , Сергей Глазьев , Центральный банк России , РАНХиГС , ФедералПресс
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