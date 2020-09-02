Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
03.09
$
73.8588
+0.2739
€
87.7369
–0.4178
ММВБ
02.09 14:00
$
74.1475
+0.3900
€
87.9325
+0.1700
Forex
02.09 14:00
$
74.1833
+0.0779
€
87.9185
+0.0145
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.34
€
87.86
€
88.13
Прогноз
07.09 – 14.09
$
72.60
€
86.30
Индексы и котировки
Brent
45.89
+0.17
Золото
1958.54
–0.35
РТС
1274.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.09
1.1863
–0.0069
18.08
1.1931
30.08
21.08
07.08
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 2
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 20 копеек — до 73,78 рубля.
Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 87,79 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. Ресторанный бизнес выходит из кризиса
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Россия сокращает зависимость от нефтегазовых доходов
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
Хранящим доллары россиянам дали совет
Самая масштабная девальвация: Глазьев о ситуации в России
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
Видео
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика
Другое
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет
Статьи
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
00:44
Россияне массово лишились работы
Экономика
00:21
Глобальная нефтяная держава оказалась на мели
Экономика
00:17
Пандемия разорила россиян
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение