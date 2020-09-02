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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 2 4 часа назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 20 копеек — до 73,78 рубля.
Курс евро увеличился на 13 копеек и составил 87,79 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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