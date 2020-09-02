ЦБ сообщил о росте доллара

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 3 сентября.

Согласно данным регулятора, в четверг курс доллара от ЦБ составит 73,8588 рубля, что на 27 копеек больше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 87,7369. Валюта ЕС подешевеет на 42 копейки по сравнению с курсом валют на среду.

Отметим, на открытии торгов на Московской бирже сегодня курс доллара вырос на 16 копеек относительно показателя предыдущего дня и составлял 73,76 рубля. Курс евро на открытии прибавил 8 копеек и составлял 87,76 рубля.

В дальнейшем валюта США продолжила дорожать и в половину первого часа дня стоила 74,05 рубля. Евро в течение дня также ещё вырос в цене и в 12:30 снова стоил 87,86.