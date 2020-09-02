Цены на нефть держатся в плюсе

Мировые цены на нефть растут в среду днем в ожидании статистики минэнерго США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,2%, до 45,67 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,28%, до 42,87 доллара за баррель. При этом темпы роста цен на нефть замедлились — утром они достигали почти 1%.

Трейдеры ждут данных минэнерго США о запасах нефти. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,9 миллиона баррелей после сокращения на 4,7 миллиона неделей ранее. А в ночь на среду данные Американского института нефти (API) указали на то, что показатель сократился на 6,4 миллиона баррелей.

Плюс к этому инвесторы продолжают с оптимизмом отыгрывать и вышедшую днем ранее американскую макростатистику.

"В настоящее время участники рынка находятся на волне оптимизма, хотя он может рухнуть в любой момент", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чьё мнение приводит агентство Рейтер.

А как сказал агентству старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), данные минэнерго США "могут обеспечить некоторую краткосрочную волатильность цен, но вряд ли дадут достаточный импульс, чтобы цены смогли выйти из текущего диапазона".