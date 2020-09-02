Рубль отреагировал на заявление ФРГ о Навальном 

Рубль ускорил падение после заявления властей Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального «Новичком», передает ТАСС

В ходе торгов на Московской бирже рубль дополнительно потерял около 40 копеек к доллару после того, как в правительстве Германии заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

По данным на 16:54 мск, курс доллара растет на 2,23%, до 75,22 рубля, курс евро — на 1,59%, до 89,05 рубля.

«По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок"», — заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую БСМП-1 утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite.