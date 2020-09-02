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Рубль отреагировал на заявление ФРГ о Навальном 

Вероника Полынина 2 часа назад
Рубль отреагировал на заявление ФРГ о Навальном
Фото: РИА Новости
Рубль ускорил падение после заявления властей Германии об отравлении оппозиционера Алексея Навального «Новичком», передает ТАСС.
В ходе торгов на Московской бирже рубль дополнительно потерял около 40 копеек к доллару после того, как в правительстве Германии заявили, что Алексея Навального отравили боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.
По данным на 16:54 мск, курс доллара растет на 2,23%, до 75,22 рубля, курс евро — на 1,59%, до 89,05 рубля.

«По инициативе [клиники] Charite специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок"», — заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок"
Правительство Германии намерено связаться с Организацией по запрещению химического оружия в связи с ситуацией с Навальным. МИД ФРГ вызовет российского посла, чтобы проинформировать его о результатах исследования анализов Навального.
Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую БСМП-1 утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite.
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Рынки , Алексей Навальный , Штеффен Зайберт , МИД , ОЗХО , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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