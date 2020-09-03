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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском 5 часов назад
Рубль растет к евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 23 копейки — до 75,64 рубля.
Курс евро упал на 11 копеек и составил 89,24 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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