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Биржи АТР закрылись плюсом под влиянием США, кроме попавших под негатив китайских 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР закрылись плюсом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись разнонаправленно, котировки поддержала рекордная биржевая динамика США, при этом на биржах Китая и Гонконга возобладало падение на ряде негативных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58%, до 3384,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,84%, до 2301,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,45%, до 25007,6 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 1,33%, до 2395,9 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,81%, до 6112,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,94%, до 23465,53 пункта.
Американские фондовые рынки завершили торги накануне рекордной динамикой: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ впервые поднялся выше отметки в 12 тысяч пунктов и так же как и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновил исторический рекорд.
Новости из-за рубежа при этом сдержали позитив на торгах в Китае. Ранее министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использование 118 разработанных в Китае компьютерных приложений. В результате подешевели акции технологического сектора страны, так, бумаги Xiaomi Corp снизились в цене на 7%, Tencent Holdings — на 2%.
Инвесторы обратили внимание и на политические отношения США и Китая. В среду Штаты сообщили о введении ограничений на работу китайских дипломатов на территории страны. Китай назвал такие меры несправедливыми.
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