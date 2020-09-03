Спасение рубля: есть ли шанс на выживание 

Министерство финансов РФ в сентябре планирует продать иностранной валюты на 54 миллиарда рублей, говорится на сайте ведомства Операции будут проводиться на фоне низких цен на нефть и станут поддержкой национальной валюте, полагают аналитики.

В сообщении говорится, что каждый день в период с 7 сентября по 6 октября будет реализовываться по 2,5 миллиарда рублей в день. По данным аналитиков агентства «Прайм», месяцем ранее таким образом было продано иностранной валюты на почти 65 миллиардов рублей.

Журналисты напоминают, что согласно бюджетному правилу сверхдоходы, поступающие от продажи нефти при высокой стоимости барреля «черного золота», идут на покупку иностранной валюты, которая в свою очередь направляется в Фонд национального благосостояния. В противном случае, когда цена на нефть низкая, валюту продают в целях финансирования дефицита бюджета. Запланированные Минфином операции, полагают аналитики, явно говорят о том, что таким образом правительство, в том числе реализует меры по поддержке национальной валюты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты телеканала «Царьград» заявили, что российские банки в первых двух кварталах увеличили закуп иностранной валюты, таким образом обесценивая рубль и, как следствие, накопления рядовых россиян.