Доллар обрекли на провал

Доллар продолжит падение относительно курса корзины основных валют. По отношению к евро он может упасть на 36%.

Как сообщает Reuters со ссылкой на главного инвестиционного директора компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульфа Линдалла, ставки хедж-фондов против доллара достигли самого высокого уровня за десять лет. При этом больше трети компаний заявили, что будут играть на понижение в ставках на доллар.

Отмечается, что в январе курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18. Кроме того, американская валюта упала примерно на 11% от своего пика в 2020 году по сравнению с корзиной основных валют.

При этом эксперты связывают такое положение с падением экономики США из-за пандемии коронавируса, исключительно низких процентных ставок и риска роста дефицита бюджета из-за программ по смягчению последствий эпидемии.