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Доллару предрекли падение на треть по отношению к евро 

News.ru 4 часа назад
Доллар обрекли на провал
Фото: Reuters
Доллар продолжит падение относительно курса корзины основных валют. По отношению к евро он может упасть на 36%.
Как сообщает Reuters со ссылкой на главного инвестиционного директора компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульфа Линдалла, ставки хедж-фондов против доллара достигли самого высокого уровня за десять лет. При этом больше трети компаний заявили, что будут играть на понижение в ставках на доллар.
Отмечается, что в январе курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18. Кроме того, американская валюта упала примерно на 11% от своего пика в 2020 году по сравнению с корзиной основных валют.
При этом эксперты связывают такое положение с падением экономики США из-за пандемии коронавируса, исключительно низких процентных ставок и риска роста дефицита бюджета из-за программ по смягчению последствий эпидемии.
Как писал NEWS.ru, курс рубля осенью может снизиться по сравнению с текущим уровнем. Летний сезон российская валюта завершила в минусе, потеряв за три месяца более 5% к доллару и 13% к евро. Эксперты объясняют такое ослабление снижением экспорта энергоносителей, а также политикой Банка России, который резко уменьшил размер своей ключевой ставки, а вместе с ней и привлекательность российских бумаг для иностранных инвесторов.
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Рынки , Центральный банк России
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