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Индексы Уолл-стрит рухнули на старте торгов 

ИА Regnum 1 час назад
Индексы Уолл-стрит рухнули на старте торгов
Фото: Reuters
Фондовый рынок США погрузился в «красную зону», на старте торгов 3 сентября все основные индексы Уолл-стрит резко просели.
Через полчаса после открытия торгов индекс Dow Jones упал на 175,37 пункта (0,60%), до 28 925,13 пункта, индекс S&P 500 упал на 49,89 пункта (1,39%), до 3530,95 пункта, индекс Nasdaq упал на 324,58 пункта (2,69%), до 11 731,86 пункта.
Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине августа и первых числах сентября основные индексы Уолл-стрит росли, S&P и Nasdaq несколько раз обновили исторические максимумы.
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