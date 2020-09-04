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В слабом долларе увидели шанс для нефти 

Lenta.ru 1 час назад
В слабом долларе увидели шанс для нефти
Фото: РИА Новости
Слабый доллар является единственной поддержкой для нефти и способен увеличить цены на нее, считают аналитики, опрошенные CNBC.
Как и большинство сырьевых товаров, которые торгуются на международном уровне, нефть номинирована в долларах. Чем дешевле доллар, тем выше цены на товар, устанавливаемые в нем. Американская валюта, вероятно, останется слабой до 2021 года из-за политики Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке экономики (сохранение низких процентных ставок), считают эксперты. Аналитики видят в слабом долларе шанс на повышение цен на сырую нефть.
По словам основателя консалтинговой компании по вопросам энергетики Vanda Insights Ванды Хари, также помогут усилия американского президента Дональда Трампа по поддержке фондовых рынков США. Они будут включать в себя множество монетарных и фискальных стимулов.
Главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал уверен, что доллар упадет более чем на на треть (на 36 процентов) по отношению к евро в течение следующего года.
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Комментарии 10
Рынки , Экономика , Ульф Линдал , Дональд Трамп , ФРС
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