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Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
Предсказан курс рубля к концу 2020 года
Фото: ТАСС
При благоприятном развитии событий за ближайшие три-четыре месяца курс рубля может укрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро, предсказали опрошенные «Известиями» аналитики.
При этом эксперты считают такой сценарий маловероятным, поскольку на курс валют оказывают влияние различные факторы как в России, так и за рубежом.
В первую очередь речь идет о ценах на нефть. Как считает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман, цена нефти эталонной марки Brent способна вновь достичь 40-42 доллара после окончания ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Также сложно предсказать, какое влияние на курс рубля окажет возможная вторая волна коронавирусной инфекции.
Еще одним фактором влияния на цену рубля может стать введение новых санкций странами Запада. «Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля», — заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.
Кроме того, на волатильности рубля могут отразиться результаты выборов президента США, которые состоятся 3 ноября. Как считает эксперт, победа Джо Байдена и демократов с их антироссийской риторикой будет ударом не только по рублю.
Специалисты указывают, что если эти риски в той или иной меры реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 рубля и 85 рублей соответственно.
Ранее экономист Никита Масленников заявил, что рост курса евро осенью во многом связан с геополитическими факторами, в частности, ситуацией в Белоруссии и реакции на нее Евросоюза. Однако он усомнился в том, что курс будет иметь долгосрочное значение.
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Комментарии 5
Рынки , Экономика , Никита Масленников , Джозеф Байден , Марк Гойхман , ЕС , газета "Известия"
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