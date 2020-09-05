Названы сроки снижения доллара

Доллар США к концу текущего года может подешеветь до 70-68 рублей. Такой прогноз озвучил аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов . В то же время он считает более обоснованным для декабря курс 72 рубля за доллар.

По мнению эксперта, рынок располагает к тому, чтобы вернуться к концу года к курсу доллара, который наблюдался в феврале 2020 года. Если же рассматривать негативный сценарий развития событий, то американская валюта может преодолеть отметку 80 рублей, а евро в этом случае может подорожать до 95 рублей, отмечает Ura.ru.

Между тем, по оценке ведущего научного сотрудника МГУ , экономиста Андрея Колганова , отечественная валюта к концу года будет находиться в районе отметки от 73 до 77 рублей за доллар, передает RT.