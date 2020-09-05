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Названы сроки снижения доллара до 68 рублей 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 39 минут назад
Названы сроки снижения доллара
Фото: ТАСС
Доллар США к концу текущего года может подешеветь до 70-68 рублей. Такой прогноз озвучил аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов. В то же время он считает более обоснованным для декабря курс 72 рубля за доллар.
По мнению эксперта, рынок располагает к тому, чтобы вернуться к концу года к курсу доллара, который наблюдался в феврале 2020 года. Если же рассматривать негативный сценарий развития событий, то американская валюта может преодолеть отметку 80 рублей, а евро в этом случае может подорожать до 95 рублей, отмечает Ura.ru.
Между тем, по оценке ведущего научного сотрудника МГУ, экономиста Андрея Колганова, отечественная валюта к концу года будет находиться в районе отметки от 73 до 77 рублей за доллар, передает RT.
Вечером в пятницу на Мосбирже американская валюта торговалась в районе 75,41 рубля, евро — 89,21 рубля.
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Рынки , Андрей Колганов , Валерий Емельянов , МГУ , Московская биржа , РИА Ura.ru
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