Биржи АТР упали в пределах 3%

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снизились в пределах 3%, падение индексов США в четверг сдержало торги в регионе, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,87%, до 3355,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2290,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,25%, до 24695,45 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,15%, до 2368,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 3,06%, до 5925,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 23205,43 пункта.

В четверг американские фондовые индексы снизились на 2,8-5%, при этом самое сильное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который ранее обновил исторический рекорд и впервые поднялся выше 12 тысяч пунктов.

"Когда дело касается технологического сектора и других онлайн-гигантов, которые показали значительный рост в последние месяцы, может случиться фиксация прибыли", — рассказал агентству Франс Пресс стратег JP Morgan Asset Management Керри Крейг (Kerry Craig).

Инвесторы также отреагировали на внутреннюю статистику. Так, розничные продажи в Австралии в июле в месячном выражении выросли несколько слабее ожиданий — на 3,2% при прогнозе роста на 3,3%, месяцем ранее индикатор вырос на 2,7%.