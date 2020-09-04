Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.10
$
75.24
89.00
89.19
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.18
85.25
Индексы и котировки Brent
44.07
–0.38 Золото
1937.81
–0.11 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1842
–0.0018
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

Биржи АТР упали в пределах 3% вслед за рынками США 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР упали в пределах 3%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снизились в пределах 3%, падение индексов США в четверг сдержало торги в регионе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,87%, до 3355,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2290,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,25%, до 24695,45 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,15%, до 2368,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 3,06%, до 5925,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,11%, до 23205,43 пункта.
В четверг американские фондовые индексы снизились на 2,8-5%, при этом самое сильное снижение показал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который ранее обновил исторический рекорд и впервые поднялся выше 12 тысяч пунктов.

"Когда дело касается технологического сектора и других онлайн-гигантов, которые показали значительный рост в последние месяцы, может случиться фиксация прибыли", — рассказал агентству Франс Пресс стратег JP Morgan Asset Management Керри Крейг (Kerry Craig).

Инвесторы также отреагировали на внутреннюю статистику. Так, розничные продажи в Австралии в июле в месячном выражении выросли несколько слабее ожиданий — на 3,2% при прогнозе роста на 3,3%, месяцем ранее индикатор вырос на 2,7%.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Прайм: последние новости
Цены на нефть перешли к росту, опасения по спросу сохраняются Цены на нефть перешли к росту, опасения по спросу сохраняются ОБЗОР: Фондовые индексы США упали на фоне снижения акций технологических компаний ОБЗОР: Фондовые индексы США упали на фоне снижения акций технологических компаний Нефть дешевеет на 0,8% на фоне сохранения рисков по спросу Нефть дешевеет на 0,8% на фоне сохранения рисков по спросу
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Удар по вакцине: США ввели санкции против России
Удар по вакцине: США ввели санкции против России
Из России вывозят золото
Из России вывозят золото
России предрекли мировое лидерство из-за санкций США
России предрекли мировое лидерство из-за санкций США
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение