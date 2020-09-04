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Цены на нефть перешли к росту, опасения по спросу сохраняются 

Прайм 2 часа назад
Цены на нефть перешли к росту
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту в пределах 0,9% после падения утром и в течение предыдущих двух торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7%, до 44,38 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 41,73 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,8%, в среду и четверг котировки снижались.
Стоимость нефти коррекционно растет после двух сессий снижения. Несмотря на рост котировок в пятницу, по итогам недели нефть может показать снижение в цене до 3%.
Опасения по спросу на нефть были связаны с негативной макростатистикой по США, которая усилила обеспокоенность по поводу перспектив восстановления экономики.
Рынки при этом ожидают важную статистику по США, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Так, станут известны данные по безработице и динамике числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в стране в августе.

"Опасения по спросу находятся в центре внимания трейдеров. Сегодняшний отчет по рабочим местам в несельскохозяйственных отраслях США будет внимательно отслеживаться, и слабые данные могут стать следующим катализатором снижения", — цитирует агентство Рейтер слова нефтяного брокера PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

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Рынки , Reuters
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