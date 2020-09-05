«Судя по всему, значительная часть этого движения — спекулятивная: рынки продавали рубль, опасаясь его дальнейшей просадки. Сработало что-то вроде санкционного рефлекса, ведь в предыдущие разы, до 2018 года угрозы санкций оканчивались более чем 10% распродажей рубля. Впрочем, важно помнить, что это бег впереди паровоза», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
«Это означает, что и часть спекулятивных продаж рубля может быть свёрнута в ближайшее время. В среду и четверг мы также видели большое движение на рынке нефти и в акциях. Но рублю удалось отстояться в стороне от этих движений, аккуратно прибавляя к евро и стойко держась у 75 за доллар», — говорит аналитик.
«При прогнозах на весь сентябрь мы исходим из рисков новых всплесков, которые потенциально могут увести доллар/RUB к 80 на короткий срок, но к концу первого осеннего месяца вернут пару к 75. EURRUB также вполне может пощупать уровни выше 90, однако пока рано делать ставку на то, что он устойчиво закрепится выше, ведь монетарная политика ЕЦБ и ФРС способствует притоку новых денег на рынки, в то время как от ЦБР поступают сигналы паузы в смягчении ДКП, то есть рубль начинают потихоньку защищать», — дает прогноз курса доллара и евро Александр Купцикевич.