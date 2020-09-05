«Рубль начинают потихоньку защищать»

Угроза новых санкций вызвала импульсивную распродажу рубля второго сентября, когда он потерял около 2% к доллару и евро. В конце недели курс доллара превысил 75 р., курс евро снова подошел к 89.

«Судя по всему, значительная часть этого движения — спекулятивная: рынки продавали рубль, опасаясь его дальнейшей просадки. Сработало что-то вроде санкционного рефлекса, ведь в предыдущие разы, до 2018 года угрозы санкций оканчивались более чем 10% распродажей рубля. Впрочем, важно помнить, что это бег впереди паровоза», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По словам эксперта, последние два года угрозы имели всё меньший и все более краткосрочный эффект на рубль. Импульс рынка еще должен получить подтверждение в виде реальных санкций. Пока же события развиваются не по самому негативному сценарию.

«Это означает, что и часть спекулятивных продаж рубля может быть свёрнута в ближайшее время. В среду и четверг мы также видели большое движение на рынке нефти и в акциях. Но рублю удалось отстояться в стороне от этих движений, аккуратно прибавляя к евро и стойко держась у 75 за доллар», — говорит аналитик.

Валютный рынок в целом весьма спокойно отреагировал на турбулентность рынков этой неделе. Все это сигналы, что стоит пока скептически смотреть на всплеск волатильности этой недели.

Что касается прогнозов курса доллара, в FxPro не исключают, что в моменте он может превысить 80.