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Валютные качели: эксперт дал прогноз курса доллара на сентябрь 

Свободная пресса и ещё 1 50 минут назад
«Рубль начинают потихоньку защищать»
Фото: Reuters
Угроза новых санкций вызвала импульсивную распродажу рубля второго сентября, когда он потерял около 2% к доллару и евро. В конце недели курс доллара превысил 75 р., курс евро снова подошел к 89.

«Судя по всему, значительная часть этого движения — спекулятивная: рынки продавали рубль, опасаясь его дальнейшей просадки. Сработало что-то вроде санкционного рефлекса, ведь в предыдущие разы, до 2018 года угрозы санкций оканчивались более чем 10% распродажей рубля. Впрочем, важно помнить, что это бег впереди паровоза», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По словам эксперта, последние два года угрозы имели всё меньший и все более краткосрочный эффект на рубль. Импульс рынка еще должен получить подтверждение в виде реальных санкций. Пока же события развиваются не по самому негативному сценарию.

«Это означает, что и часть спекулятивных продаж рубля может быть свёрнута в ближайшее время. В среду и четверг мы также видели большое движение на рынке нефти и в акциях. Но рублю удалось отстояться в стороне от этих движений, аккуратно прибавляя к евро и стойко держась у 75 за доллар», — говорит аналитик.

Валютный рынок в целом весьма спокойно отреагировал на турбулентность рынков этой неделе. Все это сигналы, что стоит пока скептически смотреть на всплеск волатильности этой недели.
Что касается прогнозов курса доллара, в FxPro не исключают, что в моменте он может превысить 80.

«При прогнозах на весь сентябрь мы исходим из рисков новых всплесков, которые потенциально могут увести доллар/RUB к 80 на короткий срок, но к концу первого осеннего месяца вернут пару к 75. EURRUB также вполне может пощупать уровни выше 90, однако пока рано делать ставку на то, что он устойчиво закрепится выше, ведь монетарная политика ЕЦБ и ФРС способствует притоку новых денег на рынки, в то время как от ЦБР поступают сигналы паузы в смягчении ДКП, то есть рубль начинают потихоньку защищать», — дает прогноз курса доллара и евро Александр Купцикевич.

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Комментарии 3
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , ФРС , Центральный банк России , ЕЦБ
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