Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.01
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
75.15
88.89
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.47 Золото
1927.88
+0.04 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1836
–0.0025
20.08
1.1861
01.09
24.08
10.08

Названа новая резервная валюта 

Вероника Полынина 1 час назад
Названа новая резервная валюта
Фото: globallookpress.com
Китайский юань в ближайшие десять лет может стать третьей резервной валютой мира после доллара и евро, пишет «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
В настоящее время на юань приходится 2% мировых резервов в иностранной валюте, но спрос на китайскую валюту растет параллельно с ростом инвестиций в экономику страны.
Аналитики предполагают, что к 2030 году доля юаня в мировых резервах вырастет до 5-10%, опередив фунт стерлингов и йену.
В 2018 году китайская валюта была на счетах 60 процентов мировых центральных банков, а в 2019-м уже 70% регуляторов включили юань в свои резервы.
Аналитики также прогнозируют, что курс китайского юаня будет укрепляться и к концу 2021 года будет составлять 6,6 юаня за доллар.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты агентства Bloomberg заявили о намерении Центрального банка КНР скрестить юань с криптовалютой, а циркуляцию полученного «цифрового юаня» отвязать от банковской системы и поставить под полный контроль государства. Западные аналитики опасаются, что новая валюта может составить опасную конкуренцию доллару.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Комментарии 13
Рынки , Экономика , Морган Стэнли Банк , Bloomberg , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
Владельцев банковских карт ждет неприятный сюрприз
«Газпром окажется банкротом»
«Газпром окажется банкротом»
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
В сентябре изменят порядок начисления пенсии
Популярному способу обналички решили положить конец
Популярному способу обналички решили положить конец
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение