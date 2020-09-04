Названа новая резервная валюта 

Китайский юань в ближайшие десять лет может стать третьей резервной валютой мира после доллара и евро, пишет «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley

В настоящее время на юань приходится 2% мировых резервов в иностранной валюте, но спрос на китайскую валюту растет параллельно с ростом инвестиций в экономику страны.

Аналитики предполагают, что к 2030 году доля юаня в мировых резервах вырастет до 5-10%, опередив фунт стерлингов и йену.

В 2018 году китайская валюта была на счетах 60 процентов мировых центральных банков, а в 2019-м уже 70% регуляторов включили юань в свои резервы.

Аналитики также прогнозируют, что курс китайского юаня будет укрепляться и к концу 2021 года будет составлять 6,6 юаня за доллар.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты агентства Bloomberg заявили о намерении Центрального банка КНР скрестить юань с криптовалютой, а циркуляцию полученного «цифрового юаня» отвязать от банковской системы и поставить под полный контроль государства. Западные аналитики опасаются, что новая валюта может составить опасную конкуренцию доллару.