Рубль удивит россиян

Экономисты заявили, что валюты развивающихся стран воспользуются слабостью доллара США в 2021 году. Об этом сообщает «Эксперт» со ссылкой на опрос Reuters.

Мощная распродажа долларов в последние дни помогла данным валютам укрепиться более чем на 5% после обвала в конце марта. Специалисты считают, что движение вверх продолжится и в ближайшем будущем.

Из опроса экспертов следует, что ранд ЮАР укрепится почти на 2% и достигнет курса 16,5 за доллар США. Бразильский реал прибавит более 7% и поднимется до 4,95 за доллар, а российский рубль — приблизительно 8%, что позволит ему достичь курса 69,5 за доллар.

Почти 70% экспертов считают, что главными драйверами роста валют развивающихся стран до конца года будут восстановление их экономик и поиски активов с наиболее высокими процентными ставками.

Остальные назвали причинами роста успешные испытания вакцины против коронавируса и внутреннюю монетарную политику.