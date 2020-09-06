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Прогноз экспертов по рублю может удивить россиян 

Майк Габриелян 31 минуту назад
Рубль удивит россиян
Фото: Reuters
Экономисты заявили, что валюты развивающихся стран воспользуются слабостью доллара США в 2021 году. Об этом сообщает «Эксперт» со ссылкой на опрос Reuters.
Мощная распродажа долларов в последние дни помогла данным валютам укрепиться более чем на 5% после обвала в конце марта. Специалисты считают, что движение вверх продолжится и в ближайшем будущем.
Из опроса экспертов следует, что ранд ЮАР укрепится почти на 2% и достигнет курса 16,5 за доллар США. Бразильский реал прибавит более 7% и поднимется до 4,95 за доллар, а российский рубль — приблизительно 8%, что позволит ему достичь курса 69,5 за доллар.
Почти 70% экспертов считают, что главными драйверами роста валют развивающихся стран до конца года будут восстановление их экономик и поиски активов с наиболее высокими процентными ставками.
Остальные назвали причинами роста успешные испытания вакцины против коронавируса и внутреннюю монетарную политику.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономист Делягин заявил о черной бездне, поджидающей россиян.
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Рынки , Reuters
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