Оценены последствия подорожания евро для России

Российский рубль на первой неделе сентября пережил резкое падение к основным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро. Опрошенные «Известиями» эксперты оценили последствия резкого подорожания валюты для России.

По их мнению, этот обвал, вызванный политической конъюнктурой, скорее всего окажется единичным событием, слабо влияющим на долгосрочную траекторию валютных курсов.

На фоне пандемии коронавируса в конце марта евро опустился о почти до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а затем постепенно рос на протяжении пяти месяцев, впервые за два года временно превысив отметку в 1,2 доллара в начале сентября.

По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, ключевую роль в подъеме евро сыграл масштабный пакет помощи в 750 миллиардов евро, предоставленный европейской экономике летом текущего года. В то же время в последние дни тенденцию удалось смягчить.

Как считает Евгений Миронюк из «Фридом Финанс», европейская валюта в последние годы на самом деле не выходит за рамки определенного коридора, несмотря на довольно заметные колебания, особенно в ходе текущего кризиса.

При этом эксперты разделились во мнении относительно полезности периода крепкого евро для России. Как считает Дроздов, укрепление евро негативно скажется на отечественных компаниях, закупающих продукцию в Европе и впоследствии реализующих ее на внутреннем рынке за рубли. Однако Миронюк полагает, что такое положение дел неоднозначно для россиян.

«Для России выгоден стабильный курс евро относительно рубля и доллара США», — пояснил он.