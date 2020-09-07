Цены на нефть снижаются

Цены на нефть в понедельник утром снижаются более чем на 1% по основным маркам на опасениях за восстановление спроса на неё, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,13%, до 42,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 39,24 доллара за баррель.

В понедельник инвесторы с пессимизмом оценивают перспективы восстановления спроса на "черное золото" по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире.

Кроме того нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.