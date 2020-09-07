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Цены на нефть снижаются более чем на 1% на неуверенности в спросе 

Прайм 1 час назад
Цены на нефть снижаются
Фото: ТАСС
Цены на нефть в понедельник утром снижаются более чем на 1% по основным маркам на опасениях за восстановление спроса на неё, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,13%, до 42,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,36%, до 39,24 доллара за баррель.
В понедельник инвесторы с пессимизмом оценивают перспективы восстановления спроса на "черное золото" по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире.
Кроме того нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за перспектив низкого спроса снизила отпускные цены на октябрьскую нефть для потребителей в Азии и США.

"День труда (праздник в США, отмечается в первый понедельник сентября — ред.) в США официально знаменует конец летнего сезона вождения, инвесторы сталкиваются с тем фактом, что спрос остается слабым, а запасы по-прежнему на высоком уровне", — отметили агентству Рейтер аналитики ANZ.

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Комментарии
Рынки , Компании , Reuters
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