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Биржи АТР не демонстрируют общей динамики на данных о товарообороте Китая 

Прайм 41 минуту назад
Биржи АТР не демонстрируют общей динамики
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают смешанную динамику, при этом инвесторы негативно оценили данные о товарообороте Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16%, до 3350,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2284,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,05%, до 24708,79 пункта, южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,7%, до 2384,75 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,28%, до 23148,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 понижался на 0,01%, до 5926 пунктов.
В понедельник инвесторы обратили свое внимание на макроэкономические данные из Китая.
В августе экспорт Китая вырос на 9,5% при прогнозе увеличения на 7,1%, а импорт сократился на 2,1%, хотя эксперты ожидали роста на 0,1%. Но при этом общий товарооборот Китая с начала года в долларовом эквиваленте снизился на 3,6% и составил 2,85 триллиона долларов.
Инвесторы в Японии также пребывают в ожидании публикации важных макроэкономических данных, таких как данные о расходах домашних хозяйств, а также величина ВВП, которые будут опубликованы завтра, во вторник.
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