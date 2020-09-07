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Акции Apple на Мосбирже: стоит ли покупать? 

BFM.RU 1 час назад
Акции Apple на Мосбирже: стоит ли покупать?
Фото: Reuters
Акции Apple должны были появиться на Мосбирже еще 24 августа, когда были запущены торги иностранными бумагами. Но помешало корпоративное событие — сплит, то есть дробление бумаг. И вот наконец 8 сентября любой желающий сможет стать акционером Apple — за рубли.
Ранее сообщалось, что запуск состоится 7 сентября. Но в понедельник на Мосбирже не будет торгов акциями американских компаний в основном режиме торгов Т+ из-за празднования Дня труда в США.
Но подходящий ли сейчас момент для покупки этих акций? Не так давно капитализация компании превысила 2 трлн долларов. Затем последовало снижение. Но рубеж удалось удержать. Тем не менее нет причин для покупки как акций Apple, так и акций широкого рынка, считает портфельный менеджер Александр Крапивко.
Александр Крапивко, портфельный менеджер

«Это основной поставщик приборов, в которые можно нырнуть и просидеть весь карантин, не замечая, что это был карантин. Естественно, оценка компании, наверное, близка к историческим максимумам. Надо задать вопрос: а будет ли еще такой квартал или полгода, когда продажи продуктов Apple будут такими же, как в прошлые полгода? Наверное, нет. Я не вижу сейчас для широкого рынка акций США поводов для оптимизма. Через два месяца выборы президента США, которые не закончатся так же быстро и хорошо, как в 2016 году. Скорее всего, ни демократы, ни Трамп не примут сразу победу. А это неопределенность. А неопределенность — это то, чего больше всего боится рынок».

На прошлой неделе по американскому рынку акций прокатилась волна распродаж. Индекс NASDAQ 3 сентября потерял сразу 5%. Что это — коррекция или начало нового падения? В чем сейчас лучше быть инвестору: в акциях, облигациях или кеше? Комментирует независимый аналитик Дмитрий Степанов.
Дмитрий Степанов, независимый аналитик

«Многие, если не все, попытаются сократить долю акций, особенно таких волатильных, в пользу более коротких инструментов. В кеше, наверное, особого смысла нет. Скорее всего, будут выбираться какие-то корпоративные бонды высокой степени надежности, где доходность выше нуля. Лучше иметь какой-то доход, чем совсем ничего. Поэтому думаю, что будет такое перераспределение: деньги пойдут в консервативные инструменты».

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее фактически анонсировал сохранение околонулевых ставок в течение нескольких лет. Это, конечно, поддержит рынок, но, скорее всего, не те бумаги, которые, подобно Apple, выросли с начала года на 65%.
До конца года на Мосбирже станут доступны еще 30 компаний из индекса S&P 500.
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Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Джером Пауэлл , Дмитрий Степанов , Александр Крапивко , ФРС , Московская биржа , Apple
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