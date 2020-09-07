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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в понедельник, 7 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 75,57 рубля.
Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 89,43 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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