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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 3
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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1
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На открытии торгов в понедельник, 7 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 14 копеек — до 75,57 рубля.
Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 89,43 рубля.
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