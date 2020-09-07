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«Контролируемая девальвация»: в РФ роняют рубль 

Павел Тиунов 56 минут назад
«Контролируемая девальвация»: в РФ роняют рубль
Фото: ТАСС
Министерство финансов РФ совместно с Центробанком специально ослабляют российский рубль, чтобы сбалансировать бюджет страны при уменьшении доходов от продажи энергоресурсов, заявил «Свободной прессе» ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский. По его мнению, контролируемая девальвация в ближайшее время продолжится.
Обсуждая августовское падение рубля, Гурковский подчеркнул, что оно в первую очередь обосновано причиной внутри страны. По его мнению, контролируемым падением занимаются эксперты Минфина и ЦБ, которые таким образом стараются привести российский бюджет к балансу на фоне снижения уровня доходов от продажи энергоресурсов.

«Выкачивать“ из населения и бизнеса налоги больше, чем они есть сейчас, уже некуда — то есть формально поступления в бюджет ограничены», — пояснил эксперт.

Он отметил, что политика ослабления рубля будет применяться и дальше. В настоящее время, подчеркнул Гурковский, доллар торгуется в диапазоне 73-75 рублей, где «ему самое место», евро также находится на комфортном для российской экономики уровне — 86-89 рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что резкая девальвация рубля может спровоцировать в России банковский кризис. По его словам, слишком сильное ослабление рубля вызовет панику у россиян, которые ринутся опустошать банковские счета.
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Комментарии
Рынки , Сергей Хестанов , Минфин , Центральный банк России , РАНХиГС
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