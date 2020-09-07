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Евро пробил максимум за 4 года к рублю 

Павел Тиунов 2 часа назад
Курс евро на бирже превысил 90 рублей — впервые с февраля 2016 года, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Журналисты ссылаются на данные Московской биржи, где на момент открытия торгов 7 сентября единица европейской валюты продавалась за 89,3 рубля. В течение дня курс преодолел отметку в 90 рублей. Такого, по словам журналистов, не случалось с 12 февраля 2016 года.
Оценены последствия подорожания евро для России
Отмечается, что вслед за курсом евро подрос и курс доллара — выше 76 рублей.
Предыдущее резкое подорожание евро, как сообщал «Рамблер», случилось в середине июля. Тогда курс европейской валюты неожиданно вырос до 84 рублей. В качестве основной причины, способствующей негативной для российского рубля динамики на валютном рынке, была названа политика Национального Банка Швейцарии, который, пытаясь ослабить франк, скупал единую европейскую валюту в свои золотовалютные резервы.
Рынки , Видео , Московская биржа , РИА Новости
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