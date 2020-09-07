Курс евро 7 сентября достиг четырехлетнего максимума. Опрошенные Business FM аналитики не видят причин для какого-то укрепления рубля и ожидают еще большего ослабления.

Рубль упал на фоне заявлений немецкого правительства о том, что от шагов Москвы в ситуации с Алексеем Навальным будет зависеть судьба «Северного потока — 2». Доллар превысил 76, евро в моменте достиг 90 рублей — максимума с 2016 года.

В то же время падает и нефть. Марка Brent подешевела до 42 долларов за баррель. Причин для укрепления рубля пока не предвидится, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»:

«Некоторое время назад казалось, что санкции в отношении дела Навального могут коснуться лишь каких-то персональных лиц. Теперь речь идет о масштабных экономических санкциях и против «Газпрома» , и против всей экономики России, финансовые рынки отреагировали на это крайне негативно. Политические риски не дают рублю расслабиться. Кроме того, как известно, Лукашенко скоро приезжает в Москву, есть большой градус неопределенности вокруг исхода этих переговоров. Возможно, по итогам этих встреч могут быть новые санкции против России в связи с Белоруссией. Поэтому каких-то факторов для укрепления рубля, во всяком случае до исхода президентских выборов в США, наверное, не наблюдается.

Это курс, наверное, на месяц-два. Что касается недели, мне кажется, основные новости из Германии уже отыграны, но возможно, что можем сходить где-то к 77 рублям уже по итогам недели. Евро, я думаю, может достичь примерно 92 рублей в достаточно обозримой перспективе.

Наверное, есть еще и другие факторы, кроме политики, которые влияют негативно. Это снижающаяся динамика нефти. Заканчивается автомобильный сезон в США и Европе, это оказывает негативное влияние на котировки нефти, плюс мы видим снижение на фондовых рынках США, что говорит о том, что глобальный аппетит к риску может сократиться».

Российская валюта сейчас и без заявлений немецкого правительства сильно недооценена, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук . Он не исключает отскока рубля на фоне усталости инвесторов от негативных новостей.

Сергей Романчук руководитель операций «Металлинвестбанка» на денежном и валютном рынке:

«Рубль все больше и больше отклоняется от экономически обоснованных значений, и в какой-то момент, безусловно, политический негатив уже перестанет влиять на рубль, чтобы равновесие всегда сохранялось, курс будет корректироваться. Но когда это произойдет — это вопрос гаданий, возможной усталости инвесторов от негативных новостей и самого развития сюжета с Навальным. Думаю, что некоторый запас для ослабления рубля еще, безусловно, есть.

Сегодняшний тест показал: несмотря на то что не было сказано ничего определенного, и так было понятно, что эти вещи [«Северный поток — 2» и ситуация с Навальным] могут быть связаны, нет ни тайминга, ни конкретно того, будет это или нет, но инвесторы уже испугались, и мы видим четкую реакцию в рубле».

В прошлый раз рубль резко упал после заявления Ангелы Меркель о том, что Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок». За несколько минут доллар и евро на бирже выросли на рубль.