Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.80
$
76.00
89.80
89.80
Прогноз
14.09 – 21.09
$
73.90
87.57
Индексы и котировки Brent
41.96
–0.05 Золото
1930.19
+0.09 РТС
1220.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1823
+0.0035
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Курс евро: Эксперты оценили шансы евро подняться выше 90 рублей 

Прайм 1 час назад
Эксперты оценили шансы евро подняться выше 90 рублей
Фото: Reuters
Рубль усилил падение на фоне высоких геополитических рисков, и это давление сохранится — евро может закрепиться выше психологически значимого уровня в 90 рублей, хотя сильно выше он вряд ли пойдет, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Рубль находится по давлением возросших геополитических рисков, а также снижающихся цен на нефть, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Но даже в этих условиях достичь отметки 91 рубль для евро будет довольно сложно, оценил он.
Политические риски рубля возросли на фоне обсуждения в Германии увязки "темы Навального" с "Северным потоком 2", отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Сползание рынка нефти в район и ниже 42 долларов за баррель сорта Brent добавляет негатива. В этих условиях евро (с учетом кросс-курсов форекса) вполне может закрепиться выше 90 рублей, однако сильно выше он вряд ли пойдет", — оценил эксперт.

Рубль в начале недели обновил минимум с апреля против доллара, который подскочил до 76,26 рубля, а против евро — с февраля 2016 года. Европейская валюта подскочила при этом до 90,10 рубля.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2".
Видео дня. Росстат назвал лидирующие по уровню занятости регионы
Прайм: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти Индекс Мосбиржи способен продолжить снижение к нижней границы диапазона 2900-2950 пунктов Индекс Мосбиржи способен продолжить снижение к нижней границы диапазона 2900-2950 пунктов Золото умеренно дорожает на снижении аппетита к риску на биржах Золото умеренно дорожает на снижении аппетита к риску на биржах
Комментарии
Рынки , Валерий Вайсберг , Ангела Меркель , Сергей Суверов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение