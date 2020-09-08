Рубль продолжит падение до тех пор, пока российская экономика не восстановится после кризиса, связанного с последствиями коронавирусной инфекции. Поэтому ещё до конца года евро может подорожать до 100 рублей, заявил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

«Курс рубля по отношению к твёрдым валютам является спекулятивным. На спекулятивные операции влияет много факторов — от интервенций, которые проводит Центробанк, до процессов мировой экономики. Экономическая ситуация в России не улучшается, поэтому идёт работа на понижение курса рубля. И колебания курса евро прогнозируются в диапазоне от 90 до 100 рублей», — сказал он.

Сенатор уверен, что максимальную планку евро может взять ещё до конца 2020 года, а следующий год «принесёт новые радости». Парламентарий отметил, что укрепление евро к рублю неминуемо приведёт к подорожанию продуктов, поскольку на полках наших магазинов до сих пор велик процент импортной продукции. А вот цены на услуги ЖКХ полностью зависят от действий Правительства.

«Коммунальные платежи носят чисто декларативный характер. Поэтому рост коммунальных платежей напрямую зависит от того, как поведёт себя в этой ситуации Правительство — с долларом и евро это никак не связано. Тем более что в нынешних условиях энергетика должна дешеветь», — заключил Сергей Калашников.