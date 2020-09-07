Навальный помог рублю

После сообщений о выходе из комы в берлинской клинике «Шарите» Алексея Навального курс российского рубля заметно вырос, отыграв часть падения, свидетельствуют данные Московской биржи

Пресс-релиз по состоянию здоровья российского оппозиционера был опубликован около 16:00 по московскому времени. С того момента доллар опустился ниже 76 рублей, а евро — до 89,6 рубля.

Немецкие врачи утверждают, что Навальный реагирует на вербальные раздражители и способен обходиться без аппарата искусственной вентиляции легких. Однако они, как следует из заявления, не делают прогнозов относительно долгосрочных последствий, которые окажет тяжелое отравление на его организм.

Ситуация вокруг оппозиционера стала главным фактором давления на рубль в последние дни. В «Шарите» заявили, что Навальный отравлен веществом группы «Новичок». В России называют выводы безосновательными, однако возможность реакции стран Запада на ситуацию увеличивается.