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Выход Навального из комы помог курсу рубля 

Lenta.ru 42 минуты назад
Навальный помог рублю
Фото: Reuters
После сообщений о выходе из комы в берлинской клинике «Шарите» Алексея Навального курс российского рубля заметно вырос, отыграв часть падения, свидетельствуют данные Московской биржи.
Пресс-релиз по состоянию здоровья российского оппозиционера был опубликован около 16:00 по московскому времени. С того момента доллар опустился ниже 76 рублей, а евро — до 89,6 рубля.
Немецкие врачи утверждают, что Навальный реагирует на вербальные раздражители и способен обходиться без аппарата искусственной вентиляции легких. Однако они, как следует из заявления, не делают прогнозов относительно долгосрочных последствий, которые окажет тяжелое отравление на его организм.
Ситуация вокруг оппозиционера стала главным фактором давления на рубль в последние дни. В «Шарите» заявили, что Навальный отравлен веществом группы «Новичок». В России называют выводы безосновательными, однако возможность реакции стран Запада на ситуацию увеличивается.
Так, канцлер Германии Ангела Меркель, ранее предлагавшая не связывать проблему со строительством газопровода «Северный поток-2», признала, что отказ от проекта возможен, если Россия не сможет дать ответы на вопросы. На этом фоне евро взлетел выше 90 рублей.
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Комментарии
Рынки , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Московская биржа
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